كوارث العالم في 24 ساعة.. إعصار في مدغشقر ومقتل متسلقي جبال باليونان

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها الإعصار الذي ضرب مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، فيما شهدت اليونان، مصرع 3 من متسلقي الجبال كانوا مفقودين منذ أمس الأول السبت.

وفي تونس، أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري، 163 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، فيما تعرضت منحوتة فنية أقيمت في فرنسا تكريما للبطل القومي الجزائري، الأمير عبدالقادر للتخريب.

وقال مسؤولون، أمس الأحد، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، في جنوب شرقي مدغشقر، بعد وصول الإعصار «باتسيراي» إلى اليابسة، مخلفا دمارا شمل انهيار مبانٍ وتسبب في انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات.

وضرب الإعصار «باتسيراي»، مساء امس الاول السبت، اليابسة، واجتاح ساحل مدغشقر الشرقي مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، فيما توقعت سلطات مدغشقر، أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.

تضرر مدينة «نوزي فاريكا» الساحلية جراء الإعصار

من جانبه، أشار مسؤول، إلى أن «نوزي فاريكا» الساحلية، من البلدات التي تضررت بشدة، مشيرا إلى تدمير معظم المباني وعزلت المدينة عن المنطقة المحيطة بسبب الفيضانات.

وفي اليونان، أعلنت خدمة الإطفاء، العثور على جثث 3 متسلقي جبال تتراوح أعمارهم بين 50 و 55 عاما كانوا مفقودين منذ امس الاول السبت.

وكان المتسلقون اليونانيون، انطلقوا في وقت سابق، لتسلق جبل هيلموس على ارتفاع 2355 مترا في إقليم بيلوبونيز جنوب غربي اليونان، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إنه من المرجح أن انهيارا جليديا أدى إلى وفاتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 163 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، كانوا متوجهين إلى السواحل الإيطالية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن عملية الإنقاذ تمت قبالة سواحل منطقة اللوزة بمحافظة صفاقس الواقعة جنوب شرقي البلاد.

إحباط تهريب مخدرات داخل إطارات وعبوات أدوية

وفي الاردن، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، إحباط عملية تهريب مخدرات «الكبتاجون» كانت مخبأة في أحشاء خراف حية، كما اعلنت السلطات الامنية الأردنية، إحباط عمليتين أخريين داخل إطارات وعبوات أدوية الطيور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت تهريب مليون حبة مخدرة داخل إطارات مركبات عبر أحد المعابر الحدودية، إلى جانب إلقاء القبض على 3 أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة داخل أدوية الطيور في محافظة الزرقاء، الواقعة في شمال شرقي من العاصمة «عمان».

من جانبه، قال مدير عام السلامة البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، نادر بسنده، إن زوارق إيرانية نجحت في إنقاذ طاقم سفينة صينية «جولدن تري» اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني.

وأكد بسنده أن إنقاذ 17 من أفراد طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى ميناء دي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي فرنسا، تعرضت منحوتة فنية أقيمت بـ«أمبواز» الفرنسية تكريما للبطل القومي الجزائري، الأمير عبدالقادر لـ التخريب، فيما ندد السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، بالتخريب الدنيئ.