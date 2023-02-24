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النيابة الإدارية تعلن موعد فتح باب التقديم لوظيفة معاون لدفعة 2022

كتب:

محمد عيسى
03:06 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
النيابة الادارية_ ارشيفية

النيابة الادارية_ ارشيفية

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية إجراء مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

سحب الملفات من 11 مارس 

وكشفت الأمانة أنه يتم سحب وتقديم الملفات مستوفاة، على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من 11 حتی 28 مارس 2023، بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

شروط الوظيفة 

ويشترط في المتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

- ألا يقل التقدير التراكمي عن (جيد).

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 5 مارس 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني. 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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