أحمد مرسي أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية 

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، على تعيين المستشار أحمد مرسي، أميناً عاماً للنيابة الإدارية، وذلك خلال الجلسية المنعقدة اليوم للمجلس.

والمستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1986، وقد التحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام 1990 متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ،ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تمّ ندبه لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدَرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اعتمد الجزء الأول للحركة القضائية لعام 2021- 2022، قبل أسبوع، والتي ضمت تعيين قضاه لمحكمة النقض ونواب لمحاكم الاستئناف.

وضم الجزء الأول من الحركة القضائية تعيين 67 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين 80 قاضيًا بمحكمة النقض، وترقية 258 نائب استئناف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام.

كما ضمت الحركة أيضاً حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وكان المجلس الأعلى للقضاء أكّد أنَّ هذه الحركة والترقيات التي ضمنتها راعت القواعد المنظمة، بما يكفل حسن التوزيع وسير العدالة الناجزة بما يخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الجمهورية.

كما زار المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب اكتمال عطاءه، أي قرب خروجه على سن المعاش، مشيداً بالدور الذي قام به «المنشاوي» خلال فترة توليه رئاسة الهيئة.