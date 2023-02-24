أسعار سلع معرض أهلا رمضان في بنها.. تخفيضات 30%

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غدا السبت، معرض أهلا رمضان في بنها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحت شعار معا ضد الغلاء بمقر هيئة الشبان العالمية ببنها

معرض أهلا رمضان ضد الغلاء ببنها

وأكد مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية في بيان له أنه من المقرر أن يستمر معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بمقر الهيئة ببنها يوميا وحتى نهاية شهر رمضان على أن تكون المواعيد يوميا من 9 صباحا إلى 7 مساء ويتاح البيع في أول يوم عقب الافتتاح من ظهر يوم السبت.

أشار عبد الحميد إلى أن معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء في مقر هيئة الشبان ببنها يالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية سلع الأرز والمكرونة والزيت والسكر والدواجن المجمدة واللحوم وجميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلى 30% مشيرا إلى استمرار ضخ السلع بمعرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان مقارنة بمثيلاتها بالسوق الحر وتشمل جميع المواد الغذائية بجانب الخضروات واللحوم، والتي تلقي إقبالا كبيرا من المواطنين.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان ببنها

أوضح عبد الحميد أن اسعار السلع بمعرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بهيئة الشبان ببنها كالتالي:

دواجن محلي 1050 جراما 110 جنيهات

دواجن محلي 1150 جراما 115 جنيها

دواجن محلي 1250 جراما 125 جنيها

فيلية دواجن 900 جرام 155 جنيها

كيس الأرز 900 جرام يبدأ من 18 جنيها حتى 25 جنيها

زجاجة الزيت 700 جرام بـ42 جنيها

كيلو الفراخ المجمدة المستوردة بـ80 جنيها

كيلو سكر 19 جنيها

كيس سكر 900 جرام 18 جنيها

كيلو مكرونة 19 جنيها

كيلو دقيق 18 جنيها

لحوم كتل 145 جنيها

لحوم قطع 800 جرام 108 جنيهات

بط الكيلو 100 جنيه

سمان 55 جنيها

استربس 115 جنيها

برجر فحم 120 جنيها

كفتة فحم 120 جنيها

سجق فحم 52 جنيها

فيليه بلطي 87 جنيها

كيلو بانيه 155 جنيها

كيلو شيش 155 جنيها

وراك فراخ 85 جنيها

دبوس 88 جنيها

فخاد دواجن 70 جنيها

كبد وقوانص 45 جنيها

نصف كيلو جمبري بالقشر 85 جنيها

كيلو زبدة 67 جنيها

سمن بقري 69 جنيها

سمن جاموسي 71 جنيها

سمن كريستال كيلو ونصف 100 جنيه

ظرف سمن كريستال 250 جراما 24 جنيها

ظرف سمن كريستال 55 جراما 4 جنيهات

صلصة 250 جراما 9 جنيهات

صلصة 750 جراما 25 جنيها

ظرف صلصة 25 جراما بجنيهين

جبنة موتزريلا كيلو 60 جنيها

عسل برسيم 50 جنيها

عسل موالح 55 جنيها

تونة قطع 25 جنيها

تونة مفتتة 17 جنيها