أسعار سلع معرض أهلا رمضان في بنها.. تخفيضات 30%
كتب:
حسن صالح
03:25 م | الجمعة 24 فبراير 2023
معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء
يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غدا السبت، معرض أهلا رمضان في بنها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحت شعار معا ضد الغلاء بمقر هيئة الشبان العالمية ببنها
معرض أهلا رمضان ضد الغلاء ببنها
وأكد مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية في بيان له أنه من المقرر أن يستمر معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بمقر الهيئة ببنها يوميا وحتى نهاية شهر رمضان على أن تكون المواعيد يوميا من 9 صباحا إلى 7 مساء ويتاح البيع في أول يوم عقب الافتتاح من ظهر يوم السبت.
أشار عبد الحميد إلى أن معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء في مقر هيئة الشبان ببنها يالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية سلع الأرز والمكرونة والزيت والسكر والدواجن المجمدة واللحوم وجميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلى 30% مشيرا إلى استمرار ضخ السلع بمعرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان مقارنة بمثيلاتها بالسوق الحر وتشمل جميع المواد الغذائية بجانب الخضروات واللحوم، والتي تلقي إقبالا كبيرا من المواطنين.
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان ببنها
أوضح عبد الحميد أن اسعار السلع بمعرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بهيئة الشبان ببنها كالتالي:
دواجن محلي 1050 جراما 110 جنيهات
دواجن محلي 1150 جراما 115 جنيها
دواجن محلي 1250 جراما 125 جنيها
فيلية دواجن 900 جرام 155 جنيها
كيس الأرز 900 جرام يبدأ من 18 جنيها حتى 25 جنيها
زجاجة الزيت 700 جرام بـ42 جنيها
كيلو الفراخ المجمدة المستوردة بـ80 جنيها
كيلو سكر 19 جنيها
كيس سكر 900 جرام 18 جنيها
كيلو مكرونة 19 جنيها
كيلو دقيق 18 جنيها
لحوم كتل 145 جنيها
لحوم قطع 800 جرام 108 جنيهات
بط الكيلو 100 جنيه
سمان 55 جنيها
استربس 115 جنيها
برجر فحم 120 جنيها
كفتة فحم 120 جنيها
سجق فحم 52 جنيها
فيليه بلطي 87 جنيها
كيلو بانيه 155 جنيها
كيلو شيش 155 جنيها
وراك فراخ 85 جنيها
دبوس 88 جنيها
فخاد دواجن 70 جنيها
كبد وقوانص 45 جنيها
نصف كيلو جمبري بالقشر 85 جنيها
كيلو زبدة 67 جنيها
سمن بقري 69 جنيها
سمن جاموسي 71 جنيها
سمن كريستال كيلو ونصف 100 جنيه
ظرف سمن كريستال 250 جراما 24 جنيها
ظرف سمن كريستال 55 جراما 4 جنيهات
صلصة 250 جراما 9 جنيهات
صلصة 750 جراما 25 جنيها
ظرف صلصة 25 جراما بجنيهين
جبنة موتزريلا كيلو 60 جنيها
عسل برسيم 50 جنيها
عسل موالح 55 جنيها
تونة قطع 25 جنيها
تونة مفتتة 17 جنيها