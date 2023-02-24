محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات مؤتمر «سيدات أعمال مصر 21»

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الجمعة، المؤتمر السنوي الدولي الثامن لجمعية «سيدات أعمال مصر 21»، الذي تستضيفه المحافظة برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي تحت عنوان «التنوع التجاري من أجل الاستدامة».

مشاركة 150 سيدة أعمال مصرية وأجنبية

ويُقام المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 24 وحتى 27 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 150 سيدة أعمال مصرية وأجنبية، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بهيئة الاستثمار، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، في بيان صحفي له، إن المؤتمر ناقش المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بالاستثمار ومجالات تمكين المرأة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون وعقد الشراكات مع الدول والجهات المختلفة.

زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية عالية

واستعرض المحافظ، خلال كلمته، المقومات البيئية واللوجستية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، كما أكّد على تميز المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية عالية، وريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، بالإضافة للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير، وهي المجالات التي لاقت استحسان الوفود المُشاركة بالمؤتمر وجذبت اهتمامهم.

علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية

وأوضح، المحافظ، أن المؤتمر تضمن عروضًا لنماذج السيدات الناجحة في مجال العمل الخاص، بالإضافة لعروض عدد من الهيئات الاقتصادية، واستعراض التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية، والتي تمتاز المحافظة بزراعتها، فضلاً عن أن المؤتمر شهد عرض فيلم تسجيلي عن المقومات السياحية بالمحافظة وكلمة حول مستقبل الآثار بالوادي الجديد، وذلك في إطار ما يستهدفه المؤتمر من الترويج السياحي للمحافظة.