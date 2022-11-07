غادة والي: فخورة بجودة منتجات سيدات مصر المشاركة بجناح «القومي للمرأة» في مؤتمر المناخ

زارت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، اليوم، بمرافقة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جناح المجلس بالمنطقة الخضراء Green Zone، المقام ضمن فعاليات قمة المناخ cop27.

وبحسب بيان، عبرت الدكتورة غادة والي عن فخرها بجودة منتجات سيدات مصر المشاركة بجناح المجلس: «منبهرة بجودة منتجات جناح المجلس القومي للمرأة، منبهرة بالذوق الراقي البسيط المحافظ على التراث المصري، وبرؤية منتجات طبيعية من القطن والكتان، وتصميمات مرتبطة بالحضارة الفرعونية والمصرية، وفخورة أيضا بمشاركة أكثر من 41 سيدة بمنتجاتها، ما يساعدهن على زيادة دخلهن وتمكينهن اقتصاديا».

حماية المرأة والمجتمع من المخدرات

وأوضحت والي، أن العمل بمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يركز على حماية المرأة والمجتمع من المخدرات والجريمة والإرهاب والفساد، قائلة: «حماية المرأة وتمكينها تبدأ من ذلك فحين يكون لها دخلاً مستقلاً، وحين تنشغل الأسرة والأبناء في إيجاد وظائف وحرف منتجة تدر دخلا، يصبح كل فرد منتجا، ومرتبطا بتراثه، ولديه حلم وهوية، وشعور أنه فرد ناجح ومشروعه ينمو، أتصور أن ذلك يحمي الأسرة والتراث والمرأة ويساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا».

كما عبرت الدكتورة غادة والي عن بالغ سعادتها باستضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وأن مدينة شرم الشيخ تبدو في أجمل وأزهى حٌلة، وتستضيف المؤتمر الأكبر والأهم في الأمم المتحدة، إذ تشارك به 150 دولة، و120 رئيسا، و3000 جمعية أهلية، و50 ألف مشارك، وهذه المشاركات مهمه جدا، مضيفة أن جناح المجلس القومي للمرأة أيضا مهم جدا، إذ يضم العديد من المنتجات الصديقة للبيئة.

وقامت الدكتورة مايا مرسي، بمرافقة الدكتورة غادة والي بتفقد أجنحة وزارات الحكومة المصرية بالمنطقة الخضراء Green Zone، والمقامة أيضا ضمن فعاليات قمة المناخ cop27.

عرض منتجات 41 سيدة

يذكر أن جناح المجلس القومي للمرأة يتضمن عرضا لمنتجات 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية منها منتجات صديقة للبيئة، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالي عدد منتجات يصل إلى 5000 قطعة.