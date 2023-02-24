الفنان عماد كمال لمتسابقي كابيتانو مصر: فخور بكم.. وأمامكم فرصة كبيرة

تضمنت الحلقة الـ 20 من برنامج كابيتانو مصر على قناة ON، مفاجأة وهي زيارة الفنان عماد كمال، لمعسكر اللاعبين، وقام بجولة فيه، معبرا عن سعادته بالمشاركة في واحد من أهم برامج اكتشاف المواهب في مصر.

تنمية الموهبة من الطفولة

وقال «كمال»: «أنا فخور بيكم ومبسوط، والفرصة اللي قدامكم كبيرة، وإن شاء الله تستفيدوا منها، متابعا: «وأنا صغير كنت بحاول أنمي موهبتي وكنت بحب الكرة والغناء في نفس الوقت، وحتى الآن بلعب مع أصدقائي كرة من وقت للتاني».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.