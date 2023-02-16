الفنانة بسمة عطا تحكي لمتسابقي «كابيتانو مصر» رحلتها في برنامج «الدوم»

شهدت حلقة اليوم، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ظهور الفنانة بسمة عطا والتي نالت شهرتها عبر الموسم الماضي من برنامج «الدوم »، في معسكر «كابيتانو مصر»، وقضت يوما ترفيهيا مع موهبي البطولة.

موهبة الدوم

وقالت لموهوبي كابيتانو مصر متحدثة عن رحلتها مع برنامج الدوم: «أنا كنت زيكم بالظبط بس كنت بغني، وبقى عندي جمهور كبير وناس بتشوفني وتتفرج عليا، فعايزاكم تستمتعوا جدا بالرحلة دي لأنكم لما تكبروا هتقولوا يا ريتنا نرجع تاني».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.