رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنانة بسمة عطا تحكي لمتسابقي «كابيتانو مصر» رحلتها في برنامج «الدوم»

كتب:

محمد أيمن
11:01 م | الخميس 16 فبراير 2023
 الفنانة بسمة عطا

 الفنانة بسمة عطا

شهدت حلقة اليوم، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ظهور الفنانة بسمة عطا والتي نالت شهرتها عبر الموسم الماضي من برنامج «الدوم »، في معسكر «كابيتانو مصر»، وقضت يوما ترفيهيا مع موهبي البطولة.

موهبة الدوم 

وقالت لموهوبي كابيتانو مصر متحدثة عن رحلتها مع برنامج الدوم: «أنا كنت زيكم بالظبط بس كنت بغني، وبقى عندي جمهور كبير وناس بتشوفني وتتفرج عليا، فعايزاكم تستمتعوا جدا بالرحلة دي لأنكم لما تكبروا هتقولوا يا ريتنا نرجع تاني».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

 

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

 

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

اقرأ المزيد:

بدء الحلقة الـ17 من «كابيتانو مصر».. والشيف شريف عفيفي مفاجأة المعسكر

«بوبو» يواجه «الجوهري» في ثاني مواجهات ربع نهائي بطولة «كابيتانو مصر»

«أوشا» أفضل لاعبة في إفريقيا تستعرض مهاراتها ببرنامج «كابيتانو مصر»

جدات متسابقي برنامج «كابيتانو مصر» مفاجأة حلقة اليوم.. تشجيع ومؤازرة

سامح حسين نجم حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»: «كنت لعيب كبير»
بقلم محمد أيمن