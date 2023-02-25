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عاجل.. «الداخلية» تعلن إعادة المبلغ المسروق من مكتب بريد دمياط الجديدة

ضبط التشكيل العصابي بقيادة شقيق زوجة مدير الفرع في أقل من 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:31 م | السبت 25 فبراير 2023
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تتواصل النجاحات الأمنية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية من خلال استراتيجية أمنية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الفنية في رصد وتتبع خطوط سير مرتكبي الجرائم المختلفة، ما أسهم في سرعة ملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم بكل أنواعها في زمن قياسي وانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم.

تفاصيل واقعة سرقة مكتب بريد دمياط الجديدة

ونجحت الأجهزة الأمنية في وقت قياسي وخلال أقل من 24 ساعة، في ضبط عناصر التشكيل العصابي مرتكبي واقعة سرقة مكتب البريد الكائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط، والسلاح المستخدم في الواقعة، وإعادة المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً.

وتبين أن التشكيل يتزعمه (شقيق زوجة مدير فرع مكتب البريد بدمياط) الذي اعترف بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية «دون علم مدير الفرع»، واستعانته بالآخرين في ارتكاب الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع