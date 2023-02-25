«الداخلية»: ضبط 163 قطعة سلاح ناري و339 قضية مخدرات في 24 ساعة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (163) قطعة سلاح نارى ، (339) قضية مخدرات وتنفيذ (85181) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (339) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (398) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (181.416 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45.730 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15.949كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8.780 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2.705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (508 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (850 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (925 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (360 جرام).

عدد (1722) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (163 قطعة سلاح نارى بحوزة 135 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية .

(11) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(132) فرد محلى.

(212) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

(187) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85181) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(26050) حكم حبس جزئى.

(5007) حكم حبس مستأنف.

(43139) حكم غرامة.

(10640) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 6 تشكيلات عصابية ، ضموا (13) متهم ، إرتكبوا (21) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (300) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24524) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.