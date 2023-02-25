وفاة سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة وفاة الكاتب سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، وقالت الصفحة الرسمية لإقليم وسط الصعيد عبر «فيس بوك»: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأكملت الصفحة: «ينعى إقليم وسط الصعيد الثقافي والعاملون به الشاعر الكبير سعد عبد الرحمن رئيس الجمعية المركزية لرواد قصور الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا».

معلومات عن سعد عبد الرحمن

وسعد عبد الرحمن شاعر وكاتب عضو اتحاد كتاب مصر، وشغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة وأمين عام مؤتمر أدباء مصر، وأحد شعراء معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.

وحصل على الكثير من الجوائز في مسابقات الثقافة الجماهيرية بمصر، كان أولها جائزة القصة القصيرة 1974 كما شارك في أغلب المسابقات الشعرية، التي كان ينظمها قصر ثقافة أسيوط وحصل على عدة جوائز.