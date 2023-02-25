عادل حمودة يكشف شخصية بطرس بطرس غالي: واحد من 50 حكموا العالم

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، ملامح عن طبيعة وشخصية الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، في ذكرى مرور 100 عاما على مولده، إذ ذكر أنه تلقى دروس العلوم السياسية على يده أثناء دراسته في كلية الاقتصاد والعلوم الساسية، كما أن أول كتاب قرأه في العلوم السياسية كان من تأليفه، وأجرى معه حوارات صحفية حينما كان بطرس غالي صحفيًا وباحثًا ووزيرًا وأمينا عاما للأمم المتحدة، مؤكدًا أن أخر حوار تليفزيوني أجراه وهو مسؤول عن حقوق الإنسان في مصر كان معه.

حمودة: بطرس غالي كان يصف السخرية بالهوية المصرية

أضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقة بينه وبين بطرس بطرس عالي تجاوزت جسور الثقة، ومنها عبرت جسور أخرى نحو الصداقة، ورغم طريقته الجادة في الكلام فإنه بعيدا عن الميكروفونات خفيف الظل ويميل إلى السخرية، إذ كان بطرس غالي دائما ما يصف السخرية بالهوية المصرية، لكنه في كثير من الأحيان كان فريسة لهذه السخرية، «بطرس غالي واحد من خمسين شخصا حكموا العالم في فترة من الفترات وترك مذكرات تثبت ذلك».

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه حضر مع بطرس غالي مؤتمرًا في دولة أفريقيا بصحبة الدكتور أسامة الباز، «ما إن دخلنا قاعة كبار الزوار في المطار، حتى جاء السفير ليخبرنا بأن حقائبنا سرقت، لكن الخبر الجيد أننا يمكن شرائها من اللصوص، كانت حقيبتي وحقيبة الدكتور أسامة الباز فيها القليل من الملابس فلم ندفع أكثر من 100 دولار، أما حقيبة بطرس غالي فكانت تضم العديد من الملابس الكاملة والأحذية وأربطة العنق المناسبة فأجبر على دفع ألفي دولار، لم يكن الدكتور بطرس غالي انيقا في الثياب فقط، بل في الحديث أيضا، ولم نقدر مسيرته وحدنا وإنما قدرها العالم أكثر منا».