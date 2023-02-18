عادل حمودة يشيد ببسالة رئيس أوكرانيا: بوتين استهان به وراهن على استسلامه

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يتحلى ببسالة كبيرة للغاية كونه يعترف بقدرات الأعداء والخصوم حتى إن كان يتمنى لهم الموت حرقًا في جهنم، موضحًا أنه كان يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يبدي إعجابه بتصريحات الرئيس الأوكراني حول قدرات روسيا، وعدم السخرية منه واستهان به وراهن على استسلامه قبل أن تبدأ الحرب.

بسالة الاعتراف بقدرات الأعداء

وضرب «حمودة»، خلال تقديمه برامجه «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مثالًا على بسالة الاعتراف بقدرات الأعداء، إذ سمع ذات مرة من يوسف إدريس اعترافًا خفف من نرجسيته الشديدة المتفجرة، وذلك حينما سأله عن نجيب محفوظ، وكان رده «إنه عملاق الرواية العربية ومنافسته خسارة مؤكدة لذلك ركزت جهدي في القصة القصيرة حتى تميزت فيها ونجوت من سطوة نجيب محفوظ على الأدب».

ترويج روسيا قبل الحرب مع أوكرانيا

وأوضح الكاتب الصحفي، أن فيلد مارشال برنارد مونتجمري كتب في مذكراته أنه لم ينتصر على فيلد مارشال إرفين روميل في معركة العلمين إلا بعد أن نظر إليه باحترام ودرس مميزاته ونقاط ضعفه، وعندما انتحر روميل بسم السيانيد وصفه مونتجومري بأنه قائد عظيم، لكن ما يحدث في روسيا عكس ذلك إذ روجت موسكو قبل الحرب لانتصارها وقالت «إنها ساعات ويهرب زيلينسكي».

زيلينسكي كلمة السر

وتابع عادل حمودة: «هكذا بشرت الميديا الروسية شعبها وحكوماتها، لكن الساعات أصبحت أياما والأيام أصبحت شهورا والشهور دخلت في حساب السنين، على خلاف كل التوقعات والتقديرات والتصورات مرت سنة على الحرب الروسية الأوكرانية، وكلمة السر هنا زيلينسكي».