تفاصيل جلسة الوداع في جريمة الوراق.. انتهت بقتل سائق توك توك على يد صديقه

جثة أسفل سلم عقار مهجور كانت بداية لسيناريو الجريمة المؤلمة الذي نفذها «خالد أ» جامع خردة صاحب الـ19 سنة، عندما سدد عدة طعنات لصديقه «أحمد إبراهيم» الذي يبلغ من العمر 28 سنة، سائق توك توك، بسبب خلافات بينهما، وذلك خلال جلسة عتاب في الساعات المتأخرة من الليل، وأخفى جثته أسفل سلم العقار وتركه وفر هاربًا بحسب ما توصلت إليه التحريات الأمنية.

حصيرة كشفت الجريمة

لم يتوقف سيناريو الجريمة التي ذاع صيتها بقرية طناش بدائرة قسم شرطة الوراق في الجيزة عند هذا الحد حتى حضر أحد أقارب المجني عليه يستريح داخل المنزل المهجور، وخلال توجهه أسفل سلم العقار لأخذ حصيرة ليجلس عليها وجد الشاب «أحمد» جثة هامدة، وغارقًا في دمائه، بحسب أقواله أمام جهات التحقيق فور استدعائه لسماع أقواله، وجرى إبلاغ الشرطة التي حضرت في غضون دقائق وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفنه.

اعترافات المتهم

جهود مكثفة قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف غموض تلك الواقعة، ليتم ضبط المتهم مرتكب الجريمة والأداة المستخدمة «سيخ حديدي» واعترف أمام جهات التحقيق في جلسة اعترافات تفصيلية استغرقت 60 دقيقة، بقتل المجني عليه بسبب خلافات بينهما، ويوم الواقعة استدعى المجني عليه للجلوس معه وخلال ذلك أنهى حياته بسيخ حديدي، وترك الجثة أسفل سلم العقار، واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة وشرح كيفية ارتكابه الواقعة.

وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 45 يومًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه، واستدعت النيابة أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم.

عقوبة القتل العمد

وقال المحامي رامي عبدالمنعم، الخبير القانوني، إن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات كل من جرح أو ضرب أحدا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».