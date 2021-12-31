مباحث الجيزة تلقي القبض على بلطجي الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على بلطجي الوراق، عقب صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، في واقعة قيامه بالتعدي على سيدة وتصويرها أمام المارة بالشارع.

وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها لتدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته، كما تبين أنه كان يبحث عن السيدة المجني عليها من أجل الضغط عليها حتى يعتذر لها.

زوجة بلطجي الوراق تكشف سبب الاعتداء على شقيقتها

وقالت زوجة بلطجي الوراق، لـ«الوطن»، إن سبب قيام المتهم بالتعدي على شقيقتها هو قيامها بإقامة دعوى خلع ضده.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا أمرت فيه بضبط وإحضار بلطجي الوراق، حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو من زوج شقيقتها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، مما أحدث بها إصابات في جسدها، وجرى تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن السبب خلافات أسرية بين المتهم وبين شقيقة المجني عليها، وفي يوم الواقعة صادفها المتهم أثناء سيرها بالطريق بقصد استعراض قوته وقام بالتعدي عليها.

التحريات: المتهم قام بالتعدي عليها بالضرب وحرض زوجها لتطليقها

كما تبين من خلال تحريات الشرطة صحة الواقعة، وتبين أن المتهم قام بالتعدي عليها بالضرب من قبل وقام بتهديد أشقائها، كما حرّض زوجها ضدها لتطليقها.

وقالت المجني عليها إن المتهم قام برفع سكينة عليها وتعدى عليها بألفاظ خارجة وطلب من نجله أن يقوم بتصويرها أثناء تعديه عليها بالضرب وقام بحرق شقتها.