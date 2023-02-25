نجوم الفن في الاحتفال باليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على الاحتفال باليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي، المقام حاليا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

نجوم الفن في احتفالية مدينة الإنتاج

ووصل قبل قليل، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك تهاني راشد، محمد الصاوي، فتوح أحمد، أحمد المسلماني، خيري رمضان، الدكتورة ماجي الحلواني، الفنانة فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، منى عبد الغني، لطفي لبيب، منال سلامة، محمد سليمان، إدوارد، مجدي أبو عميرة، هند عاكف، لقاء سويدان.