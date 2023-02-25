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نجوم الفن في الاحتفال باليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

كتب:

أحمد حسين صوان
08:33 م | السبت 25 فبراير 2023
فردوس عبدالحميد

فردوس عبدالحميد

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على الاحتفال باليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي، المقام حاليا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

نجوم الفن في احتفالية مدينة الإنتاج

ووصل قبل قليل، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك تهاني راشد، محمد الصاوي، فتوح أحمد، أحمد المسلماني، خيري رمضان، الدكتورة ماجي الحلواني، الفنانة فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، منى عبد الغني، لطفي لبيب، منال سلامة، محمد سليمان، إدوارد، مجدي أبو عميرة، هند عاكف، لقاء سويدان.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.