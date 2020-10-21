وفد من شباب الدارسين بالخارج يزور مدينة الانتاج الإعلامي

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، علي تنظيم زيارات لوفد شباب الدارسين في الخارج، وكانت أخرها إلي مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ويرصد التقرير التالي أسباب زيارة الشباب للمدينة:

* تمثل لهم تجربة جديدة وفريدة لم يشهدوها من قبل.

* مصر تمتلك مدينة إعلامية كبرى تضاهي في الإمكانيات والمزايا مثيلاتها حول العالم.

* مشاهدة عرض فيلم وثائقي قصير عن مدينة الإنتاج الإعلامي من حيث نشأتها ومساحتها والمباني ومناطق التصوير والإستوديوهات التي تضمها.

* تعد من أكبر مدن الإعلام في الوطن العربي والشرق الأوسط.

* تفقدوا أحد أهم استديوهات الصوت واستمعوا إلى شرح وافٍ تعرفوا فيه على كيفية عمل الـ "مكساج" وكيفية تركيب الصوت والموسيقى على مشاهد أشهر الأفلام السينمائية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

* زيارة مركز الترميم السينمائي وتعرفوا من أحد المتخصصين كيف تتم معالجة الأفلام القديمة والتراثية وفق أحدث الأساليب والوسائل المستخدمة عالميًا، وشاهدوا عدة مواد فيلمية من "جريدة مصر السينمائية" من حقبة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قبل وبعد المعالجة، من بينها أفلام عن الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

*جولة تفقدية في مناطق التصوير التي تجسد العصور المختلفة، من بينها الحي الإسلامي والفرعوني والبدوي والريفي والشعبي وكذلك حي الإسكندرية وحي قصور جاردن سيتي.

* حرص الشباب على التقاط الصور التذكارية في هذه المناطق، ثم توجهوا إلى مقر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة وتفقدوا الاستديوهات وغرفة التحكم بداخلها.

* جولة تفقدية لمبنى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام الكائنة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والاطلاع المعامل وقاعات المحاضرات.

وفي نهاية الجولة، أعرب وفد شباب الدارسين بالخارج عن سعادتهم الغامرة بالترحيب وحفاوة الاستقبال، وبإتاحة الفرصة لهم لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي.