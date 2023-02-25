حبس المتهمين بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية إجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يقيمان بمنطقة عابدين في القاهرة؛ الأول مالك الشركة التي يعمل بها المجني عليه، والثاني شقيق الأول، وشريك بذات الشركة، قاما بإجبار عامل بالشركة على توقيع إيصالين أمانة، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم؛ لاعتقادهما أن المجنى عليه سرق مبلغ مالي منهما.

ضبط المتهمين

وورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغ من شخص يعمل بإحدى الشركات الكائنة في دائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص «مالك الشركة محل عمل»، وشقيقه «شريك بذات الشركة»؛ لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهما لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وكذا عقد بيع السيارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وقال المحامي أيمن حسن الخبير القانوني، إن المادة 325 من قانون العقوبات تنص على أن «التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».