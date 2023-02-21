تجديد حبس المتهم بسرقة شقة بأسلوب التسلق في عابدين بالقاهرة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بسرقة شقة في عابدين بالقاهرة، بأسلوب التسلق 15 يومًا على ذمة التحقيق، كما طلبت بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب الشقة للتعرف على المضبوطات واستلامها.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة إلى ابلاغ احد الاشخاص بسرقة شقته حيث وصل بلاغ لقسم شرطة عابدين بقيام شخص له معلومات جنائية سابقة، بسرقة شقة «محتوياتها» بذات المنطقة بواسطة بأسلوب التسلق.

بالفحص والتحريات تبين سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي- بطاقة رقم قومي- بطاقة ائتمانية وهاتف محمول بالإضافة إلى شاشة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

من جانبه، قال المحامي حسن شومان الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».