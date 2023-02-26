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وحيد القرن يهاجم سيارة للسائحين في الهند.. نجوا من الموت بأعجوبة (فيديو)

كتب:

صفية النجار
11:01 ص | الأحد 26 فبراير 2023
وحيد القرن

وحيد القرن

لحظات من الترقب والتتبع تحولت إلى حادث بمجرد ظهور وحيد القرن، وانقضاضه على مجموعة من السائحين، يستلقون سيارة لالتقاط  صورا له، وأظهر مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سياح في حديقة «جالدابارا» بولاية البنغال الغربية في الهند.

وظهر وحيد قرن غاضبًا وهو يخرج من الغابات الشجرية، ليهاجم السيارة التي يستقلها السياح، والتي تحركت مسرعة إلى الخلف إلا أنها لم تتمكن من الإفلات من وحيد القرن الذي ضربها وقلبها رأسًا على عقب.

إصابة الركاب في الحادث 

وتسبب الحادث في إصابة سيدة بكسور، بينما أُصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة، بحسب «سكاي نيوز عربية» نقلاً عن صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ميثون بيسواس، المرشد السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، قال «نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة.. كنا جميعا في حالة صدمة».

وحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض

ويعتبر وحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب استخدام «قرونه» لعلاج السرطان، ويقتل بعض الصيادين عددا كبيرا من حيوانات «وحيد القرن» في إفريقيا، إذ قُتل 1338منهم على الأقل خلال عام 2015، ويعتبر هذا العدد الأكبر منذ ظهور أزمة الصيد غير المشروعة منذ حوالي 10 سنوات، حسبما نشرته شبكة CNN.

وتبذل بعض الدول جهودا لمكافحة الصيد غير المشروع، وتعد جنوب إفريقيا هي الموطن الأساسي لحوالي 80% من حيوان «وحيد القرن»، ويوجد في بلدان مثل الصين وفيتنام أناس يدفعون مبالغ هائلة للحصول على قرون «وحيد القرن»، ولهذا يزداد الصيادون وحشية.

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