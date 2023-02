وحيد القرن يهاجم سيارة للسائحين في الهند.. نجوا من الموت بأعجوبة (فيديو)

لحظات من الترقب والتتبع تحولت إلى حادث بمجرد ظهور وحيد القرن، وانقضاضه على مجموعة من السائحين، يستلقون سيارة لالتقاط صورا له، وأظهر مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سياح في حديقة «جالدابارا» بولاية البنغال الغربية في الهند.

وظهر وحيد قرن غاضبًا وهو يخرج من الغابات الشجرية، ليهاجم السيارة التي يستقلها السياح، والتي تحركت مسرعة إلى الخلف إلا أنها لم تتمكن من الإفلات من وحيد القرن الذي ضربها وقلبها رأسًا على عقب.

وتسبب الحادث في إصابة سيدة بكسور، بينما أُصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة، بحسب «سكاي نيوز عربية» نقلاً عن صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ميثون بيسواس، المرشد السياحي الذي كان مسؤولا عن رحلة السفاري، قال «نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة.. كنا جميعا في حالة صدمة».

