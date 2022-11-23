زخات شهب ألفا وحيد القرن تظهر في السماء اليوم.. و«البحوث الفلكية»: ظاهرة ممتعة

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ هناك أجرام سماوية مثل الكويكبات والمذنبات والنجوم لها أتربة ناتجة من دورانها خارج الغلاف الجوي للأرض، وعندما يخترق جزء من هذه الأتربة الغلاف الجوي، تكون في حجم حبيبات الرمل، فإنها تظهر في صورة أجسام لامعة نطلق عليها اسم الشهب، وعندما يكون عددها كبيرا نطلق عليها اسم الزخات.

ظاهرة فلكية ممتعة

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه كل من محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي «زخات الشهب مثل ألفا وحيد القرن التي تمطر السماء اليوم، شكلها جميل وظاهرة فلكية ممتعة، ولا يوجد أي تأثير سلبي منها على الأرض».

لا يوجد ضرر من الزخات على الأرض

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ الأتربة عندما تخترق الغلاف الجوي للأرض، فإنها تتفتت وتصبح مثل حبيبات الرمل، ومن ثم، فإنها لا تؤثر سلبا على البشر أو الأرض أو أي شيء أخر «ننصح المواطنين المهتمين بمشاهدة الظواهر الفلكية بالتواجد في مكان مظلم خارج الضوضاء والإضاءة الشديدة في المدن، وبعد منتصف الليل تكون السماء صافية بشكل أكبر، وسيكون فرصة مناسبة لرؤية مثل هذه الظواهر».