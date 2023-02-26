اليابان في مرمى الزلازل.. 3 هزات أرضية تضرب البلاد خلال 24 ساعة

ضربت عدة هزات أرضية مناطق مختلفة من العالم، بعد زلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري وخلف أكثر من 50 ألف قتيل حتى الآن.

ودخلت اليابان أمس على خط الزلازل التي تضرب عددا من الدول، وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

زلزال يضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 60 كيلومترًا، وشعر بالزلزل سكان 12 محافظة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية اليابانية، منوها إلى عدم وجود مخاطر لإمكانية حدوث تسونامي.

وتمّ تسجيل أقوى الهزات جراء الزلزال في مدينة نيمورو، وبلغت قوتها خمس نقاط على مقياس من سبع نقاط تمّ تبنيه في اليابان، ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا او أضرار.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل

وفجر اليوم ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل المتنازع عليها بين اليابان وروسيا

ووقع مركز الزلزال على عمق 63 كيلومترًا، وعلى بعد 102 كيلومتر جنوب غرب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير.

كما ضربت هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر مدينة «يوجنو- كوريلسك» في جزر الكوريل الجنوبية

يشار إلى أن جزر الكوريل تربط بين الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والطرف الشمالي الشرقي لجزيرة هوكايدو اليابانية.

زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال اليابان

وفي 19 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة هوكايدو بشمال اليابان وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

وفي سياق متصل، دعت المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي جينيفر مورجان قادة مجموعة السبع إلى تقديم التزامات واضحة، تجاه حل الآثار المدمرة لتغير المناخ ووضعها على رأس جدول أعمالهم خلال اجتماعهم في مايو القادم.