العثور على جسم مجهول على أحد شواطئ اليابان.. والسلطات تغلق المنطقة

أعلنت السلطات اليابانية عثورها على جسم كروي الشكل مجهول في أحد شواطئ مدينة «هاماماتسو» بمقاطعة «شيزوكا»، فيما منعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

مخاوف من وجود تهديد بقنبلة

وتداولت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجسم المجهول، فيما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنّ الجسم الكروي غير معروف ولونه برتقالي، ويصل قطره إلى 1.5 متر، في إشارة إلى أنّ السلطات تعتقد أنه تهديد بقنبلة، وكان أحد سكان مدينة «هاماماتسو»، الواقعة في جنوب غرب اليابان، عثر على الجسم الغريب على الشاطئ، ثم اتصل بالشرطة وأبلغها بالأمر.

#AHORA Una esfera de hierro es descubierta en Shizuoka, Japón. pic.twitter.com/TxrDeDSr0W — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 21, 2023

ويعمل المتخصصون حاليا على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي غير المعروف إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.

رصد 3 أجسام مجهولة في سماء أمريكا الشمالية

وفي أمريكا الشمالية، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت جسما غريبا بعدما رصدته يحلق على ارتفاع عال في أجواء ولاية «ألاسكا»، كما تم إسقاط جسما غريبا آخر شوهد في سماء ولاية «ميشيجن» الواقعة في شمال شرق البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف في واشنطن، ودفعها إلى إغلاق مجالها الجوي.

كما أعلنت كندا، الأسبوع الماضي، أنّه تم رصد جسم مجهول يحلق فوق شمال البلاد، وقالت إنّ قواتها أسقطت الجسم بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من المعلومات بشأنه، كما أعلنت أنها أغلقت مجالها الجوي أيضا، وهذا هو الجسم الثالث الذي انتهك المجال الجوي لأمريكا الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين.