مدبولي: نفذنا 52 مشروعا بـ15 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في سيناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة على مدار 9 سنوات مضت لتنمية سيناء، موضحا أنّه جرى تطوير البنية التحتية لاستيعاب الزيادة السكانية والاستثمارات التي جرى تنفيذها، عن طريق 52 مشروعا بأكثر من 15 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ أكبر عدد من محطات التحلية وصلت إلى 12 محطة بطاقة تجاوزت نصف مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنّه جار تطوير المطارات الموجودة بالمحافظة وهي «شرم الشيخ، وطابا، والطور، وسانت كاترين»، كما جرى إنشاء مطار البردويل الدولي، فضلا عن تطوير الموانئ البحرية والجافة التي تم تنفيذها وتطويرها، مثل ميناء شرق بورسعيد البحري والعريش، والقطرة ونويبع وطابا بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ تطوير ميناء نويبع البحري تكلّف 350 مليون جنيه، كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل ميناء العريش إلى ميناء محوري على مستوى البحر المتوسط، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، إلى جانب الموانئ البرية.

وشدد مدبولي على أنّ محطة تحلية مياه البحر بالعريش مهمة جدا، حيث انتهت المرحلة الأولى منها، فضلا عن تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه للقفز بأكثر من الضعف بعملية التغطية من 17% لـ40% في هذه الفترة الوجيزة من مشروعات الصرف الصحي التي نفذتها الدولة.