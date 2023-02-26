مدبولي: سيناء شهدت تنمية حقيقية في عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنّ سيناء شهدت تنمية حقيقية لم تشهدها في تاريخها، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم سؤال أهالي سيناء عن أبرز المشكلات من خلال استقصاء أجري في عام 2010 عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «63% قالوا مشكلة المياه و50% قالوا مشكلة النقل والارتباط مع مصر، و25% قالوا التعليم، أي أن القضايا الرئيسية التي تخص حياة المواطن كانت مشكلة بالنسبة للمواطن السيناوي».

سيناء أصبحت ساحة للعمليات الإرهابية بعد يناير

وتابع: «مع ثورة 25 يناير والأوضاع الاستثنائية التي واجهتها البلاد، جرى إضافة تحديات أخرى للمشكلات التي كانت قائمة بالفعل، وكان أهم تحدي هو أن سيناء أصبحت ساحة للعمليات الإرهابية، وكان يتم تفجير خطوط الغاز التي كانت تربط سيناء بمصر».

وواصل: «نتذكر الحادث الأليم في نوفمبر 2017 بمسجد الروضة، وكان هناك بعض الحوادث التي أثرت بالسلب على السياحة مثل سقوط الطائرة الروسية في عام 2015».

مدبولي: المخطط كان يستهدف أن تكون سيناء كتلة إرهاب وتطرف

وأكد: «الرئيس السيسي في عام 2014 قال إن المخطط كان يستهدف أن تكون سيناء كتلة إرهاب وتطرف، وأكد لكل المصريين أن المعركة لن تستمر سنة ولكن أكثر من ذلك، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يوجد أحد يستطيع كسر إرادة المصريين أو أن يفصل سيناء عن مصر وقلب الدولة المصرية».

وأكمل: «كان للدولة المصرية خياران، الأسهل هو أن نركز على حرب الإرهاب ونعبئ كل جهود الدولة للقضاء على الإرهاب، ثم نفكر في عملية التنمية، لكن الرئيس السيسي لجأ إلى الخيار الأصعب، وهو بدء عملية التنمية بالتوازي مع الحرب على الإرهاب».