عمومية «مهندسين الإسكندرية» تعتمد موازنة 2023

عُقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي، وشارك فيها 289 مهندسا، بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث عرض مجلس النقابة كل الأنشطة والفعاليات، وتم اعتماد القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وكذلك موازنة عام 2023، وتعيين مراقب حسابات.

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه مر عام من الدورة النقابية 2022 - 2026، سعى فيها مجلس النقابة ونادي المهندسين ولجان نوعية من زملاء و15 لجنة نوعية في كل مجالات الخدمة، لتحقيق متطلبات المهندسين وأسرهم، وأيضاً حماية المهنة ومنتسبيها وخدمة المجتمع، من أجل الارتقاء بالعمل النقابي وبقدر مؤسسة نقابة المهندسين وعراقتها.

زيادة التواصل مع المهندسين بالإسكندرية

وأكد «سعودي»، في بيان اليوم، أن للمجلس طموحات عديدة وتحقيقها هو هدف بناء ومثمر، ليكون الداعم لتحقيق تلك الطموحات، وقدم مقترحا باجتماع دوري ربع سنوي لمناقشة الأمور المرتبطة بالنقابة، إضافة إلى اجتماع سنوي في الجمعية العمومية لزيادة التواصل مع المهندسين بالإسكندرية ومناقشة كل الموضوعات.

مؤشرات القوائم المالية للنقابة

وعرض المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفعاليات والأنشطة التي تمت في كل اللجان النقابية خلال عام 2022، وكل ما تم لصالح المهندسين وأسرهم، كما عرض المهندس كريم عزت أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، مؤشرات القوائم المالية للنقابة عن ميزانية النقابة ومدينة برج العرب.

وقدم الدكتور حسن لطفي، أمين عام نادي المهندسين بالإسكندرية، كل الأنشطة خلال العام لسعي النادي لتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم، إضافة إلى رفع كفاءه مباني النادي، ومشاريع التطوير المستقبلية، فيما استعرض الدكتور مصطفى الحضري مؤشرات القوائم المالية لنادي المهندسين.