تحسن الحالة الصحية لبطلة الأثقال نهال رمضان.. وتشكيل فريق طبي لمتابعتها

كشفت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للاعبة نهلة رمضان بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال، حيث أكدت تحسن حالتها مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن حالة نهلة رمضان مستقرة وشهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية.

«كونسلتو» لمتابعة حالة نهلة رمضان

وأشارت «طهيو» إلى تشكيل فريق من كبار أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية متخصصون في أمراض الباطنة والدم والأمراض المناعية، لمساعدة البطلة المصرية على التحسن بشكل أكبر تمهيداً لخروجها من المستشفى.

وأكدت، أنه يجرى المتابعة اليومية للاطمئنان على الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان وتلقيها كل العناية والرعاية الصحية المطلوبة، مشيرة إلى توفير الرعاية الكاملة لها من أجل اكتمال الشفاء.

الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان

يُذكر أن نهلة رمضان حققت لمصر العديد من البطولات، ودخلت في دوامة المرض منذ 6 سنوات، مما اضطرها للاعتزال الإجباري والبقاء في المنزل من أجل العلاج.

ومنذ أسبوعين فقدت البطلة المصرية القدرة على الحركة بسبب معاناتها من حمى البحر المتوسط، ما سبب لها نزيفا دمويا، وكذلك من الذئبة الحمراء التي أدت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة، فضلا عن ضمور بالعضلات.