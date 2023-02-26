طرق اختبار أنماط الشخصية لفهم الآخرين.. تُستخدم في اختيار شريك الحياة

هل تعرف أنه من السهل أن تفهم الشخصية التي تتحاور معها؟.. ويعود الفضل في ذلك إلى اختبار الأنماط الشخصية، الذي يجعلك قادرا على فهم شخصيتك أولا، ومن ثم القدرة على فهم الآخرين بسهولة.

كما أن هناك الكثير من الشخصيات في هذا العالم، كلا منها يختلف عن الآخر، وفقا للبيئة التي نشأ بها وتربى فيها، ومن خلال دراسة الشخص لصفات شخصيته، فبإمكانه اختيار الوظيفة المناسبة له، كما أنه يتمكن من فهم ماهيته، وبالتالي اختيار أصدقاء أو شريك حياة مناسب له، وبالخضوع لاختبار أنماط الشخصية، يمكنك معرفة ذلك بسهولة.

ما هي أنماط الشخصية

عرف جوردون ألبورت، في كتاب «تطبيق نظريات الشخصية» ، وهو أحد أهم علماء النفس في أمريكا، والذي تخصص في المذهب السلوكي وسمات الشخصيات، أن أنماط الشخصية، هي عبارة عن نظام ديناميكي غير محدد، ينمو داخل التكوين الجسدي والنفسي للشخص.

كما يرى ألبورت، أن أنماط الشخصية، على الرغم من أهميتها، إلا أنها تختلف من شخص لآخر، إذ أن كل إنسان تختلف طبيعة شخصيته، ولا يمكن أن نعممها على الجميع، موضحا أن ذلك يرجع للجينات الوراثية، والنشأة التي وجد فيها.

شرح أنماط الشخصية

اختبار أنماط الشخصية عبارة عن أداة تطورت بشكل كبير منذ ظهورها في فترة الأربعينات، من خلال مؤسستها إيزابيل بريغز مايرز، ونشر البحث الأول الدي أجرته صاحبته، عام 1962 بحسب ما نشره موقع «Skeptoid Media»، وهو موقع متخصص في نشر المناهج التعليمية، وتوفير محتوى ترفيهي للجمهور.

كما أن «كارل جي يونغ»، وهو طبيب أمراض عقلية، وعالم سويسري في علم السيكولوجيا، قدم نظرية النوع النفسي الذي تطور فيما بعد لأداة «mpti»، وهذا الاختبار يعمل على تحليل 4 فئات من الشخصيات المختلفة ومنها، الانطواء أو الانبساط «الانفتاح» أو الإحساس أو الحدس، التفكير أو الشعور، ويأخذ حرف من كل فئة، للحصول على نتيجة للاختبار مكونة من 4 أحرف مثل Enfp, infj.

اختبار أنماط الشخصية

قال الدكتور محمد رأفت، استشاري الصحة النفسية، في لقاء تليفزيوني، إن هناك طريقتين لاختبار أنماط الشخصية، منها التحليل النفسي، وتحليل شخصيات، موضحا أن تحليل الشخصية قسمه علماء النفس إلى أكثر من مدرسة ومنها، الأنظمة التمثيلية وفيها تنقسم شخصية الإنسان إلى شخص سمعي، بصري، حسي، اللأنماط المزاجية ومنها الودود، بالإضافة إلى الشخصية الدائرية، والمستطيلة.

وتابع «استشاري الصحة النفسية»، أن الأطباء النفسيين لجأوا إلى اختبار أنماط الشخصية لعدة أسباب منها، أن المريض حينما يبدأ في التعبير عن شخصيته، لا يستطيع أن يشرحها كاملة، وبالتالي فإن الأطباء من خلال بعض الأسئلة يتمكنوا من التعرف على شخصيته الحقيقة.

وأضاف «رأفت»، أن المريض النفسي، لا يحب أن يشارك معلوماته أو مشاعره الحقيقة بطريقة واضحة، خوفًا من الأحكام التي يمكن أن تقع عليه، أو تشويه صورته الاجتماعية، وبالتالي تأتي هنا أهمية اختبار أنماط الشخصية.

طرق التعامل مع الشخصيات المختلفة

قال الدكتور رأفت إن اختبار الأنماط الشخصية يمكن استخدامها في اختيار شريك الحياة، أو معرفة كيفية التعامل مع زملاء العمل، أو في الحياة بشكل عام، موضحا أنه في كثير من الأحيان، نجد صعوبة في التعامل مع الآخرين، أو عمل علاقات وصداقات جديدة، ويرجع ذلك إلى الكثير من الأسباب، ولكن يأتي على رأسها، عدم فهم الشخص لأنواع الشخصيات، وتعد فهم الشخصيات، من الأمور التي ستسهل على الأشخاص الكثير من المتاعب.

كما أن الإنسان يمكنه أن يستخدم هذه المعلومات، في التعمق في شخصيته، ومعرفة ما ينقصها، مضيفا أن الشخصية تتكون من سن 7 سنين، وبالتالي تؤثر البيئة الموجود على شخصيته حتى يصبح ناضجا، موضحا أن هناك ما يطلق عليه «ثقافة المكان»، فالشخص الذي يعيش بالقرب من البحر، غير الشخص الذي يعيش في الصحراء.