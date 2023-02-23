البوصلة الشخصية وسيلة علماء النفس لاكتشاف شخصيات الآخرين

نمط شخصية الإنسان، دائما يدفع الكثيرين حول اكتشاف هذه الشخصية، لذلك ابتكر علماء النفس، مجموعة من الاختبارات النفسية لتحديد أنماط الشخصية، وأُطلق عليها البوصلة الشخصية فكل شخص يتميز بنمط معين تشير إليه، وتلك الأنماط تشير إلى مجموعة من الصفات.

ما هي البوصلة الشخصية ؟

البوصلة الشخصية هي المؤشر الذي يبين نمط شخصية الإنسان، وهو نوع من الاختبارات النفسية، هنا تكمن الإجابة عن ما هي البوصلة الشخصية، التي تشبه في عملها البوصلة العادية، إذ تحتوي على اتجاهات أربعة وهي الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي، فضلا عن اتجاهات فرعية أربعة وهي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، والجنوب الشرقي والجنوبي الغربي، حسب ما ورد في كتاب «بوصلة الشخصية.. أسلوب جديد لفهم الناس»، لدايان تيرنر وثلما جريكو.

أطلق على مؤشر أنماط الشخصية اسم بوصلة الشخصية وذلك بسبب وجود مجموعة من أنماط الشخصية، التي تضم عدد من البشر المتشابهين في الصفات، فكل الأشخاص المتشابهين في صفات معينة تجمعهم نوع واحد من أنماط الشخصية أو مؤشر الشخصية.

اختبار البوصلة الشخصية

حتى يستطيع الإنسان التعرف على أنماط شخصية أحد أفراد الأسرة، لابد أن يدرس بوصلة الشخصية، ومن ثم القيام بـ«اختبار البوصلة الشخصية»، وهوعبارة عن اختبار، لمعرفة أبرز ملامح الشخصية وتحديدها، ويعتمد هذا الاختبار بشكل رئيسي على تقسيم أنواع الشخصيات حسب درجة العصبية وإدارة المواقف إلى أربعة اتجاهات أساسية المتعارف عليها.

اتجاهات الشخصية في اختبار البوصلة الشخصية

هناك بعض الأشخاص الذين لا ينتمون إلى اتجاه معين، وذلك لأن صفاتهم الشخصية تجمع بين أكثر من اتجاه، لكن هناك اتجاهات متتالية كوجود شخص شمالي شرقي أو جنوبي غربي، ولكي تعرف ملامح الشخصية أو شخصية أحد أفراد الاسرة لابد من اجراء اختبار بوصلة الشخصية والذي يمكن عمله بسهولة ويسر.

البوصلة الشخصية الشمالي

صفات البوصلة الشخصية الشمالي هي شخصية سريعة الغضب ولكنها سريعة الرضا، ومن أهم مميزاتها أنها شخصية عملية تحب السرعة والدقة في إنجاز الأعمال والمهام المختلفة، تثحب العجلة في اتخاذ القرارات خاصة الهامة، وحب السيطرة على الأشخاص من حوله، شخصية قائدة وقوية، فضلا عن أنها من الشخصيات التي تتميز بوجود الثقة بالنفس إلى درجة كبيرة، والاهتمام بالعمل وإتقانه، ومن أبرز عيوبه أنه انطوائي لا يستطيع الاندماج مع البيئة من حوله بسهولة.

البوصلة الشخصية الجنوبي

صفات البوصلة الشخصية الجنوبي، هي شخصية بطيئة الغضب سريعة الرضا، بطيئ في الحركة ويحب التأني في اتخاذ القرارات، محيطه الإجتماعي واسع، يفضل الجلوس والراحة في البيت «شخصية بيتوتية»، ويفضل العيش في سلام ويكره النقاش الحاد والخصام، كما أنه شخصية معاونة تحب مساعدة الغير، كريم وذو أفق واسع، صبور ومستمع جيد لمشاكل الآخرين.

البوصلة الشخصية الشرقي

أما عن صفات البوصلة الشخصية الشرقي، فهي شخصية تغضب ببطء ولكنها ترضى ببطء أيضاً، لديها قدرة كبيرة جداً على تحمل المسؤولية وإنجاز العديد من المهام، صحيح أنها تستغرق في ذلك وقتاً طويلاً ولكن على قدر كبير من الدقة، كما أنها شخصية عملية لا تندمج مع الآخرين بسهولة، يعشقون التفاصيل الصغيرة ويحبون الدقة في كل شيء، منطقي في تفكيره ومن الأشخاص التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحليل الأمور، فضلا عن أنها شخصية تعشق النظام والترتيب والنظافة أيضاً، جادة معظم الوقت.

البوصلة الشخصية الغربي

بينما صفات البوصلة الشخصية الغربي، هي شخصية سريعة الغضب بطيئة الرضا وهي من أصعب الشخصيات التي يمكن التعامل معها، شخصية سريعة الحركة على قدر عالي من النشاط والحيوية، يستطيع إنجاز عدد كبير من المهام في وقت قصير، لديه صداقات كثيرة ونشاطه الاجتماعي كبير يجيد الاندماج في المجتمع، يعشق السفر والمغامرة، لديه قدرة كبيرة على الإبداع وابتكار أشياء عديدة.