كلمة عبد الحكيم عبد الناصر خلال إحياء ذكرى ٦٥ للوحدة المصرية-السورية

كلمة المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس جمال عبدالناصر خلال إحياء الذكرى ال٦٥ للوحدة المصرية-السورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة مباشرة من القاهرة تحت عنوان لدمشق سلاما، هنا القاهرة :

خالص العزاء لأشقائنا فى سورية وخالص الشكر والتحية لكل من وقف مع سوريا وقدم لها العون المادى والمعنوى لإزالة آثار ذلك الزلزال المدمر

لعل تلك مناسبة لعودة سوريا لمكانها ومكاتنها فى الصف العربى وأخذ مكانها الطبيعى فى الجامعة العرببة مرفرفة لعلمها علم الجهورية العربية المتحدة

أيها الإخوة المواطنون في مصر وسوريا وعلى امتداد العالم العربي من المحيط إلى الخليج، نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والستون لقيام الجمهورية العربية المتحدة أول وأخر دولة وحدوية قامت بإرادة شعبية كاسحة في تاريخ العرب الحديث.

في هذه الذكرى الخالدة أتذكر كلمة الرئيس جمال عبد الناصر للشعب العربي بعد

إعلان قيام دولة الوحدة:

فقال "لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق، إن دولة جديدة تنبعث فى قلبه، لقد قامت

دولة كبرى فى هذا الشرق ليست دخيلة فيه ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا

مستعدية، دولة تحمى ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تقوى ولا تضعف، توحد ولا

تفرق، تسالم ولا تفرط، تشد أزر الصديق، ترد كيد العدو، لا تتحزب ولا تتعصب،

لا تنحرف ولا تنحاز، تؤكد العدل، تدعم السلام، توفر الرخاء لها، لمن حولها،

للبشر جميعاً، بقدر ما تتحمل وتطيق"

وكلى يقين أن تلك الكلمات والروح العربية التى تفاعلت مع تلك الكلمات فى كل من شعب مصر شعب سوريا بل والشعب العربى بكامله من المحيط إلى الخليج دقت ناقوس الخطر عند الإستعمار الذى فرض علينا واقع سايكس بيكو وأيقن أن ما حدث هو زلزال جارف سوف يقضى على واقع تلك الإتفاقية اللعينة التى مكنته عن طريق أعوانه من الخونه من تشتيت أمتنا العربية والقضاء على العنصر الأساسى لقوتها فى وحدتها ، فعمل بكل قوة مستغلا أعوانه وكل أصحاب المطامع الشخصية ، وكل من أراد أن يستغل تلك الحالة الشعبية الجارفة لمآرب شخصية ، للتآمر على تلك الوحدة وأفشالها من أول يوم

وللأسف تمكنوا مستغليين أعوانهم فى التركيز على بعض الأخطاء التنفيذية فى تللك التجربة الرائدة بدلا" من العمل على إصلاحها وتداركها وللأسف نجح تآمرهم بمؤامرة الإنفصال فى 28 سبتمبر 1961 والذى رفض عبدالناصر الإنسان التعامل مع تلك المؤامرة مستخدما" القوة وهذا كان حقه كرئيس للجمهورية العربية المتحدة مؤكدا" مبدأ لن يرفع السلاح العربى فى وجه المواطن العربى وأنه لن يكون سبب حرب أهلية داخل سورية

ويحز في نفسي أن كلمات الرئيس عبد الناصر الآن بعد مرور 65 عاما" على ذلك اليوم العظيم من تاريخ أمتنا العربية قد تحقق عكسها على كل المستويات بعد أن دخل العالم العربي في رحلة من الضياع في الصحاري الأمريكية

بعدما تحول العدو إلى صديق وحليف تحت لافتة أن 99% من أوراق اللعبة السياسية

في يد الأمريكيين.

لقد كان قيام الجمهورية العربية المتحدة هو ربيع العرب الحقيقي ، وعندما هبت ثورات

العام 2011 كان أملنا أن يتم وصل ما انقطع من مجدنا التاريخي وأن تهب على

أوطاننا نسائم الربيع مجدداً ولكن للأسف ضلت تلك الثورات طريقها فلا أمل الوحدة

حققت ولا استقرار حفظت ولا عيش وحرية وكرامة إنسانية جلبت .. بل أدت إلى

انهيار وإفلاس وفشل معظم الدول التي حلت بها.

ولكن كما قال الرئيس عبد الناصر:

إن أملي هو حرية الوطن العربي وحرية المواطن العربي ، وإني لأثق في حتمية

الوحدة بين شعوب الأمة العربية ، ثقتي بالحياة ، وثقتي بطلوع الفجر بعد الليل مهما

طال.

مهما بلغت الصعاب والتحديات فنحن نستطيع اتخاذ خطوات على طريق الوحدة

فلنبدأ بفتح الحدود بين الدول العربية ومنح المواطنين العرب حرية التنقل بين أقطار

وطنهم العربي الكبيروالعمل فيه بدول أى قيود ، ولنسعى إلى التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية بما يعزز من قدرات كل قطر عربي ، ولنعمل على توحيد سياستنا الخارجية مع دول

العالم حتى يحترمنا العالم .

ستظل تجربة الجمهورية العربية المتحدة خالدة في قلوب كل الأحرار العرب مهما

مرت سنوات المحن ، وستظل الوحدة العربية هي أملنا المنشود وحلمنا المفقود

ومطلبنا الدائم لأن وحدتنا حتمية بفعل وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والوجدان ووحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير والوجدان وحدة الأمل التى تصنع وحدة المستقبل والمصير .

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إن علينا أيها الأخوة واجب كبير نحو المستقبل وأنتم الجنود الذين عليهم تحقيق هذا

الواجب ، علينا أن نتسلح بالشجاعة في مواجهة أعداءنا ، وبالإصرار على تحقيق

أمالنا حتى يحقق الله لنا الآمال بعملنا.

هكذا نصح عبد الناصر الشعوب العربية في زمنه ، ويقيني أن هذه النصيحة مازالت

صالحة حتى اليوم كوسيلة لتحقيق أهدافنا.

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.