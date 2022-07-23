عبد الحكيم عبد الناصر: السيسي يعمل لكل المصريين.. و«حياة كريمة» مشروع عملاق

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن مصر شهدت تطورا ملحوظا على مدار 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون البلاد، فهناك أمور متشابهة مع فترة الرئيس الراحل، فمثلما جاءت ثورة 23 يوليو لإعادة الحقوق الإنسانية المغتصبة لأكثر من 80% من الشعب المصري، إبان هذا الوقت، جاء مشروع حياة كريمة العملاق، الذي يعمل على إعادة الحياة الإنسانية والتنمية التي توقفت لعقود.

وأضاف «عبد الناصر الابن»، في تصريح لـ«الوطن»، أن ثورة 23 يوليو جاءت من أجل بسطاء الشعب وليست فئة أو طبقة معينة، فأهم ما كان يشغل «ناصر» هو شعبه، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يفكر في طبقة الأغنياء ولكنه يعمل لصالح جميع المصريين، وليس طبقة معينة.

«حياة كريمة» امتداد لمشاريع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وأكد «عبد الناصر» أن ما تشهده مصر من نهضة حقيقية على مدار 8 سنوات، من اهتمام بالبسطاء، والتنمية الشاملة، التي بدأتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد امتدادا لمشاريع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان أهم اهتمامته هو المواطن البسيط، وتأمين الحياة الكريمة له، لذا فهو يرى أن الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين، وامتداد لجمال عبد الناصر.

الجيش أدى دوره الذي أعد له

وتابع «عبد الناصر الابن» أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لو كان يعيش بيننا الآن، كان سيقول إن الجيش الذي أعاد بناءه من الصفر بعد حركة 67 ظهر فيه ابن بار وهو السيسي وأن الجيش أدى دوره الوطني الذي أعد له، في مرحلتي الثورتين 25 يناير و30 يونيو، فما قام به السيسي والقرار بتنفيذ الإرادة الشعبية، واستجابته للنداء الشعبي، موقف تاريخي، ولكي لا ننسى هناك رئيسان فقط هما اللذان جاءا بإرادة مصرية عبد الناصر والسيسي.