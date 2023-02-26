لوتس عبدالكريم تكشف سر صداقة مصطفى محمود وعبدالوهاب: كان متدينا ولا يترك فرضا

قالت الكاتبة لوتس عبدالكريم، إنها تعرفت إلى المفكر الراحل مصطفى محمود من خلال المطرب الراحل محمد عبدالوهاب، مشيرةً إلى أنهما كانا صديقين.

التأثير الديني الكبير لمصطفى محمود

وأضافت عبدالكريم، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «كانا ينتقدان بعضهما البعض، لكنهما كانا يخرجان بفلسفة خاصة تنفع الناس، كنت أقرا كثيرا لمصطفى محمد في الدين، وقرأت أيضا للشيخ عبدالحليم محمود، ومصطفى محمود كان فكره مناسبا لي».

وتابعت: «محمد عبدالوهاب كان أنيقا جدا ويتحدث لغات وكان يجيد المجاملة، أما مصطفى محمود فلم يكن كذلك، فقد كان شعبيا، وعندما كنا نتناول الطعام، كان محمد عبدالوهاب ينتقده».

مصطفى محمود وأنيس منصور

وأشارت، إلى أن مصطفى محمود وأنيس منصور لم يتنافسا على صداقة محمد عبدالوهاب، لكن مصطفى محمود كان أقرب لمحمد عبدالوهاب بسبب الدين: «عبدالوهاب كان متدينا ولا يترك فرضا من الصلاة، وكان يلجأ أحيانا إلى مصطفى محمود كي يسأله في الدين، أما أنيس منصور فلم يكن متدينا».