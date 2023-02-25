«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن مبادرة في المعادي لبيع المنتجات المستعملة

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، تقريرا بعنوان فكرة «الأسواق المستدامة» مبادرة بدأها مجموعة من سكان المعادي.

وقالت الإعلامية نهى عبدالعزيز: «هذه الفكرة رائعة للغاية، نتحدث عن سوق فيها إعادة تدوير لكل شيء، الكل يستفيد منها، إذ تعرض بعض مستلزمات البيوت والأطفال واللعب والملابس، وهدفها إعادة التدوير وبيع المنتجات المستعملة في حالة جيدة للجيران والأصدقاء والأهل»

أسعار رمزية

وقال أحد العارضين ومالك المنزل الذي يقام فيه المعرض: «نبيع الكتب بأسعار رمزية، تقدر بنحو 10 أو15% من سعر الكتب الجديدة، نريد تجميع جيراننا، من لديه أشياءً قديمة لا يستعملها يمكنه بيعها حتى يستفيد الآخرون منها».

تطبيق الفكرة

وأضاف: «جمعنا جيراننا في بيتنا، وكل شخص يمكنه عرض الأشياء التي يرغب في بيعها، هذه الفكرة تطبق في دول أخرى لكنها لا تطبق في مصر، نعرض منتجات كثيرة في حديقة بيتي، ولا أستفيد أي شيء».