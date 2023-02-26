الكاتبة لوتس عبد الكريم: مفيد شهاب ساعدني في دراسة الفلسفة بباريس

قالت الكاتبة لوتس عبد الكريم، إنها أقامت في إنجلترا 4 سنوات، وعندما كانت هناك، خططت للحصول على شهادة الدكتوراه.

وأضافت عبدالكريم، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «وجدت صعوبة للحصول على شهادة الدكتوراه، وكانت هذه الصعوبات تواجه كل القادمين من الشرق، لم يعجبني الجو هناك».

دراسة أسهل في فرنسا

وتابعت: «أجيد التحدث باللغة الفرنسية لأنني درست في مدرسة الحرية، وتعلمت الإنجليزية في إنجلترا، واقترح عليّ البعض الذهاب إلى فرنسا حتى تكون الدراسة أسهل، فخططت للحصول على شهادة الدكتوراه من هناك».

وواصلت: «لي أصدقاء في فرنسا مثل الدكتور مفيد شهاب الذي كان يدرس هناك في السوربون، وكانت إحدى أساتذتي التي درست لي في الإسكندرية رئيسة البعثة المصرية في فرنسا، فسهلت لي الأمور مع مفيد شهاب الذي ساعدني في الدراسة».

الذهاب إلى باريس

وأردفت: «درست الفلسفة، وكانت تلك المرحلة من عمري رائعة للغاية لأنني اطلعت على عادات وتقاليد وعلم لا آخر له ورقة وذوق وفن وأدب وكنت سعيدة جدا، كنت أعيش في لندن وأدرس في باريس، وبالتالي لكي أدرس كان يتعين عليّ الذهاب إلى باريس كل شهر وأن أقيم لمدة أسبوع».