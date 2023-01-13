مفيد شهاب لقناة القاهرة الإخبارية: الغزو العراقي للكويت كان صدمة كبيرة للعرب جميعا

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، إنه وقت الغزو العراقي للكويت كان في تونس يحضر أحد الاجتماعات هناك، وجاءته زميلة مصرية تعمل أستاذة بالقانون الدولي بجامعة الكويت، وأخبرته أن الجيش العراقي دخل الكويت، «حاولنا دخول مقر الجامعة العربية في تونس، والتي كان قد صدر قرار بنقلها مؤقتا إلى تونس بهد اتفاقية السلام، وعرفنا من الأمين العام للجامعة العربية في ذلك الوقت أن دخول العراق للكويت صحيحا».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان الأمر بالنسبة لنا صدمة كبيرة، وتصورنا أن ذلك نتيجة فشل المفاوضات حول النزاع على آبار البترول، وتصورنا في البداية أنه نوع من التهديد بدخول بعض القوات وستتم تسويته، وبعد ذلك تبين أن المسألة أبعد من هذا وحدثت كل التطورات المعروفة».

وتابع: «عدت إلى القاهرة لمتابعة تطور الأحداث، وكان وقتا صعبا على العالم كله في مقدمتها العالم العربي، وكانت مصر قيادة وشعبا غير متصورة أن ذلك حدث».