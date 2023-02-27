بدء تلقي طلبات التسجيل في وظيفة النيابة الإدارية اليوم

تبدأ النيابة الإدارية اليوم الاثنين، في تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

التسجيل حتى يوم 5 مارس

ومن المقرر أن تستمر فترة تسجيل الطلبات إلكترونيًا لكافة الكليات على الموقع حتى يوم 5 مارس 2023.

شروط الوظيفة

ويشترط في المتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، ما يلي:

- ألا يقل التقدير التراكمي عن (جيد).

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 5 مارس 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني.