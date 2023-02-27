رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرير 2424 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
12:33 م | الإثنين 27 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2424 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 629 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».

اقرأ المزيد:

«المرور»: تحرير 2613 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تحرير 2058 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تحرير 2219 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«المرور»: تحرير 2305 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز