الأنبا مرقس: أقمنا أول قداس عيد ميلاد بالسعودية في يناير الماضي

أكد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن البابا تواضروس الثانى صاحب قرار زيارة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مسئولى المملكة، وذلك بعد إقامة أول قداس لعيد الميلاد على الأراضى السعودية فى يناير الماضى بحضور 4 آلاف شخص.. وإلى نص الحوار.

البابا تواضروس الثاني صاحب قرار زيارة المملكة.. والسعودية لا تعرف التفرقة الدينية.. وكنت في الشوارع ممسكاً بالصليب

ما تفاصيل زيارتك الأخيرة للسعودية وإقامة أول قداس إلهى لعيد الميلاد المجيد بالمملكة؟

- تعتبر الزيارة رقم 9 فى تاريخ زيارتى للمملكة ضمن الزيارات الرعوية للاطمئنان على أولادنا المغتربين بالمملكة، والتى أقوم بها بشكل دورى، وصادفت الزيارة اقتراب يوم 6 يناير، وانتهت بالحصول على تصريح لإقامة أول قداس إلهى للاحتفال بعيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس، وكان الأمر مبهجاً لأبنائنا هناك.

وكيف حدث هذا الأمر؟

- اعتدنا خلال الزيارات السابقة للمملكة على إقامة الصلوات العادية، لكن فى الزيارة الأخيرة طلب بعض المسئولين فى المملكة أن نصلى قداس عيد الميلاد هناك لأن الأقباط لم يصلوا قداس عيد الميلاد خلال السنوات الماضية، وبالفعل تم التنسيق بين الكنيسة والسفارة وتمت صلاة القداس يوم 6 يناير من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 8 مساء بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، وعدد من المسئولين، وألقى السفير فاروق كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد الميلاد وألقى كلمته الخاصة.

هل يمكن أن تحدثنا عن زيارتك الأولى للمملكة؟

- الزيارة الأولى للمملكة كانت عام 2012، وكانت غير متوقعة، لأنها كانت عندما حدث هجوم على السفارة السعودية بالقاهرة، ووقتها دعت الحكومة المصرية وفداً رسمياً رفيع المستوى لمقابلة الملك سلمان بن عبدالعزيز توطيداً للعلاقات بين البلدين، وأصروا على أن يكون ضمن الوفد أحد رجال الكنيسة الأرثوذكسية، وتم إبلاغ الأنبا باخوميوس، الذى كان يشغل وقتها منصب قائم مقام البطريركية، وقام وقتها بتكليف الأنبا الراحل إبراهام، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى ودول الخليج، المسئول عن السعودية، واشترط أن أرافقه فى الزيارة، لكن مساء يوم السفر لم يجد الأنبا إبراهام جواز السفر، وذهبت وقتها للمملكة بمفردى، والتقيت هناك أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، وكان استقبالاً سعيداً وجيداً.

وتكررت الزيارات للمملكة فى 2014، لتفقد أبناء الكنيسة، وبالتنسيق مع السفارة السعودية فى القاهرة، وبالفعل جاءت لى فيزا السفر وكان مرفقاً معها الجواب ومحتواه أنه مصرح لى بزيارة السعودية على أن أمارس الطقوس الأرثوذكسية بصورة غير علنية فى سرية تامة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المسئولين عن تنظيم الزيارة فى المملكة، على أن تتم الصلوات فى منزل أحد الأقباط هناك.

وعندما بدأنا التنسيق فوجئنا بأن عدد من سجل الحضور للصلاة 4 آلاف شخص، وبالتأكيد لن يكون هناك منزل يتسع لهذا العدد، فقمنا باستئجار قاعة لصلاة القداس الإلهى، وأؤكد أن الشعب السعودى ليس متعصباً، والمملكة لا تعرف التفرقة الدينية.

هل يتم الإعلان عن زيارة البابا تواضروس الثانى للسعودية بعد تطور العلاقات؟

- هناك دعوة بالفعل قدمها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، عندما التقى البابا تواضروس الثانى، ودعا البابا لزيارة المملكة، لكن هذه الزيارة ستكون لها ترتيبات مختلفة، والبابا تواضروس الثانى هو صاحب القرار بالتنسيق مع المملكة.

تترأس المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية عن دائرة الإسكندرية والوجه البحرى، فماذا عن دور المجلس؟

- رئاسة المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية مسئولية كبيرة وثقيلة على أى شخص، حيث يتوقف مصير أسرة كاملة على قرار المجلس، ونحاول خلال فحص القضايا قدر المستطاع ألا يكون هناك انفصال فى الأسرة من خلال اللجوء إلى بعض الخطوات حسب كل حالة مثل تحويلهم للمشورة، أو لطبيب نفسى لعلاج المخدرات والعلاجات العضوية لإصلاح الخلل ودعم القيم الأسرية، ويكون الانفصال هو آخر الحلول التى نلجأ إليها، خاصة إذا كان قد نتج عن هذا الزواج أطفال.

وتجىء الأسرة التى بها خلاف إلى مقر المجلس، ويتم فتح ملف، ومناقشة المشكلة من جميع الجوانب، ويمكن الاستعانة بمتخصصين من الخارج لعلاجها.

كيف تتم مناقشة القضايا الأسرية المسيحية التى تأتى للمجلس؟

- نحن ملتزمون بالفهم السليم لكلام الكتاب المقدس، وعند انعقاد المجلس الإكليريكى يحضر معى 4 كهنة ومحامٍ وطبيبة، والضمير والكتاب المقدس فوق الكل، ولكل حالة طلاق هناك آية من الكتاب المقدس التى تسند الحالة مثل أحد الطرفين بعيد عن الثانى وفى حالة إصرار أحد الطرفين على الانفصال يطبق كلام بولس الرسول.

ما أبرز البنود التى سعت الكنيسة لتضمينها فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

- قانون الأحوال الشخصية الجديد تمت مراجعته من وزارة العدل وهو حالياً يأخذ مجراه فى عدد من القنوات الحكومية، ووضعت الكنيسة عدداً من البنود الخاصة بالزواج لتجنب بعض المشكلات، منها حصول الراغبين فى الزواج على شهادة خلو الموانع، وشهادة كورس إتمام المشورة للطرفين، وتقارير طبية للطرفين من أحد المراكز الطبية التابعة للكنيسة، ومحضر الخطوبة، وتصريح زواج.

تقنين أوضاع الكنائس

هناك تغير ملحوظ وواضح فى القوانين الخاصة ببناء وتقنين أوضاع الكنائس فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يعتبر أول رئيس يعطى كماً كبيراً من التسهيلات فى بناء الكنائس والذى لم يحدث فى تاريخ الكنيسة هذا الكم من التسهيلات؛ فبمجرد شراء الأرض وإنهاء الإجراءات الروتينية يتم رفع الأمر للمحافظ الذى يوافق على الأمر.