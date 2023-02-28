طالب ثانوي يمارس الجري للتوعية بأهمية الرياضة: وصلت لـ60 كم

رغم صغر سنه إلا أنه حرص على ممارسة الرياضة، وتشجيع زملائه وأصدقائه على ممارستها أيضاً فقرّر أن يجري بين المحافظات المختلفة، والتي وصلت في أحد السباقات إلى 60 كيلومتراً، وذلك لنشر ثقافة الجري، وبناء جسد قوي وسليم، والبُعد عن التدخين والمخدرات.

خاض محمد حافظ، ذو الـ16 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الطالب بالصف الأول الثانوي، أول رحلة جري منذ شهور وكانت إلى بعض القرى التابعة لمركز بيلا، ثم كررها إلى المنصورة، وكفر الشيخ: «بين بيلا والمنصورة حوالي 27 كم، وبين بيلا وكفر الشيخ حوالي 30 كم تقريباً، بواقع 3 ساعات جري لكل مكان من اللي ذكرته، ووصلت لحد 60 كم، وباخد راحة كل 5 أو 10 كم».

يبدأ يومه بممارسة رياضة الجري

الجري أصبح عادة أساسية لدى «حافظ»، الذي يجري أيضاً في شوارع وطرقات مدينة بيلا: «بقيت متعود أجري في كل مكان، ولازم كل يوم الصبح أطلع أجري شوية في شوارع بيلا، عشان أنشط الدورة الدموية، وأبدأ يومي بنشاط، وبعد كده بستعد عشان أروح مدرستي، ولازم كل جمعة بطلع أجري مسافات طويلة، وبيكون معايا حد من أصدقائي عشان نشجع بعض».

شجَّع «حافظ» كثيراً من أصدقائه على ممارسة رياضة الجري: «فيه كتير من أصدقائي بدأوا يتشجعوا وينزلوا يجروا وأحياناً ناس بتكلمني عشان تنزل معايا، وبيكونوا مبسوطين جداً، خاصةً إن الجري بيكون عبارة عن سباق بينا، وده بيخلينا نتحفز أكتر»، مشيراً إلى تشجيع أسرته له على ممارسة الرياضة بشكل دائم.

تقسيم وقته بين الدراسة وممارسة الرياضة

يحرص «حافظ» على تقسيم وقته بين دراسته وممارسة رياضة الجري دون أن يطغى أي منهم على الآخر: «دايماً بخلّي وقت عندي لممارسة الرياضة ووقت لمذاكرة دروسي، وبقسم وقتي بين إني أمارس الرياضة وأروح مدرستي وأذاكر دروسي، ومفيش حاجة بتيجي على حساب التانية لأني مقسم وقتي».