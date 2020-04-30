"بكمامة".. الإسكندرانية يواصلون رياضة الجري على الكورنيش قبل الإفطار

كالعادة كل العام، حرص عدد من شباب وأهالى محافظة الإسكندرية على ممارسة الرياضة والجرى على الكورنيش، قبل ساعات الإفطار في شهر رمضان، ولكن مع حرصهم على وضع كمامة تنفيذا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتهافت الأهالى على الجلوس بالكورنيش في ساعات ما قبل الفطار حيث يحاولون التنزه قبل تطبيق الحظر في الشوارع، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ولكن بارتداء كمامة.

ويمارس شباب الإسكندرية، رياضة الجرى والمشي على الكورنيش في أيام الإجازات وقبل موعد الإفطار في شهر رمضان، خاصة مع غلق أبواب الصالات الرياضية "الجيم"، بسبب الإجراءات اللازمة لفيروس كورونا.

وقال إسلام عامر، مدرب، إن الكورنيش هو المنفذ الوحيد للرياضيين وممارسي رياضة الجرى أو المشي أو ركوب العجل خاصة في ظل غلق الصالات الرياضية وعدم قدرة الكثير على شراء الأجهزة الرياضية أو الحديد.

وأضاف "عامر"، أن الجرى على الكورنيش قبل الفطار عادة عند السكندريين يتبعوها منذ سنوات، ويحرصون على ممارستها قبل غروب الشمس بساعة على الأقل، لافتا إلى أن البعض مازال يستمر فيها من أجل الحفاظ على الجسم المناسب خاصة وأن شهر رمضان شهر تناول الكثير من الأطعمة والحلويات.

فيما واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، غلق 61 شاطئا أمام الجماهير، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بغلق جميع الشواطئ مع محاولة التنبيه على الماره بعدم الجلوس على رصيف الكورنيش.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن جميع الشواطئ مغلقة وملزمة بالقرار بالإضافة إلى استمرار الجولات الميدانية للعاملين من أجل منع المارة من التواجد على سور الكورنيش.