وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج

أثنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص تيسير استيراد المصريين بالخارج لسياراتهم، معتبرة أن هذه التعديلات عظيمة وأنها أقصى أحلام المصريين في الخارج فيما يخص استيرادهم للسيارات والذي كان حلمًا.

الحكومة استمعت للمصريين في الخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تلقَ القبول منهم، مشيرة إلى أن الحكومة استمعت للمصريين في الخارج عبر عدة طرق منها برنامج «ساعة مع الوزيرة» وزياراتها للمصريين في الخارج والاتصال المباشر مع كافة الجاليات بشكل يومي.

وأشارت إلى أنهم قاموا بتجميع التحديات وعرضوها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووجدت استجابة منهم، مؤكدة أن مجلس النواب به نواب عن المصريين في الخارج ويستمعون لشكواهم والتحديات التي يرونها.

سيتم عرض هذه التعديلات على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة

وأكدت وزيرة الهجرة أن مناقشة هذه التعديلات شهد مشاركة عدد من النواب ووافقوا عليها، مشيرة إلى أن النصاب القانوني للحاضرين للجلسة لم يكتمل وسيتم عرض هذه التعديلات على الجلسة العامة خلال الأيام القادمة.

ووصفت التعديلات على القانون بأنها تعديلات رئيسية وكبيرة وتم اعتمادها بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن أهمها استيراد سيارة الحد الزمني لها في غضون 5 سنوات، مشيدة بتخفيض الجمارك لـ70% «ده لاقي استحسان والناس كانت بتتنطط»، مشددة على أن هذا البند سيستفيد منه المصريون الموجودون في دول لا تستفيد من الإعفاءات الجمركية، لافتة إلى أن فترة تسجيل طلبات استيراد السيارات ستنتهي في 14 مايو.