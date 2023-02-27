«الهجرة» تعلن عن دورات تدريبية مجانية للمهندسين والفنيين.. تبدأ خلال أيام

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تنظيم دورات تدريبية لشباب المحافظات المهندسين والفنيين مارس المقبل، في إطار استكمال خطة الوزارة ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التي توفر دورات تدريبية مجانية لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل وبدائل آمنة للشباب.

تفاصيل الدورات التدريبية

وأوضحت وزارة الهجرة، التفاصيل الكاملة للدورات التدريبية للمهندسين والفنيين، من خلال الصفحة الرسمية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر موقع «فيس بوك»، حيث تبدأ تدريبات الدورة الأولى من 5 مارس المقبل إلى 9 مارس، وتشمل «أساسيات التحكم المبرمج، ورولمان البلي، وصندوق التروس والمضخات، وأساسيات اللحام، والاختبارات اللا إتلافية للحام، ومحركات الاحتراق الداخلي».

تدريبات في كهرباء الطاقة والتحكم المبرمج

وتابعت الوزارة، أنّ الدورة الثانية تبدأ في الفترة من 12 وحتى 16 مارس، وتضم «الصحة والسلامة والبيئة في العمل»، ثم بعد ذلك تدريبات الدورة الثالثة من بداية من 19 إلى 23 مارس، وتضم «كهرباء الطاقة، ومقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة، وتصنيع منتجات ذكية باستخدام آلة الخراطة»، بينما تبدأ تدريبات الدورة الرابعة من 26 إلى 30 مارس، وتضم تخصصات «مقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة، وأساسيات التحكم المبرمج، والتحكم الكهربي بدوائر ضغط الزيت».