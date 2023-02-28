الاتحاد الأوروبي يدعو إلى سرعة وقف التصعيد وإنهاء العنف بالضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة وقف التصعيد وإنهاء العنف في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلن مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الاثنين، أنه سيُسلم مذكرة تفصيلية حول عدوان المستوطنين على الشعب الفلسطيني في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.

الدبلوماسية الفلسطينية تستنفر جهودها

وأضح «منصور»، أن الدبلوماسية الفلسطينية تستنفر جهودها في المحافل الدولية كافة، للجم عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاتصالات متواصلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى احتمال عقد جلسة مُغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أو غدا، لكي يتحمل مسئولياته في توفير الحماية للشعب الأعزل.