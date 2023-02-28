الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية ويهدم منزلا بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين فلسطينيين في محافظتي جنين والخليل بشمال وجنوب الضفة الغربية، فيما هدمت جرافاته منزلا في بلدة «العيساوية» بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة مواطنين من مخيم «العروب» وبلدة «إذنا» بمحافظة الخليل.

الاحتلال يعتقل أربعة من محافظة جنين

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك أربعة من محافظة جنين، من بينهم أسيران محرران من بلدة «يعبد» الجنوبية.

ومن جانبها، قالت مصادر بالقدس، إن سلطات الاحتلال فرضت غرامة مالية قيمتها 100 ألف شيكل (28 ألف دولار) على صاحب المنزل المهدوم بالقدس، رغم أنه أزال الجزء الأكبر منه على نفقته، في وقت سابق هذا الشهر، ولم يكن يتبقى سوى حائط خارجي، فهدمته قوات الاحتلال، وتفرض عليه الغرامة.