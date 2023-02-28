المؤبد لعامل أنهى حياة شخص وشروع في قتل شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بقتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية.

وأصدرت محكمة جنايات نجع حمادي حكمها برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر.

مقتل عامل في فرشوط

تعود أحداث الجريمة إلى منتصف أبريل من عام 2018، عندما وجهت جهات النياية للمتهم «عبد الرؤوف.ش»، 45 عاما، عامل، ومقيم بقرية رفاعة في فرشوط، تهمة قتل حسني عبد الحفيظ أحمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقته «منى»، وإصابتها بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية بينهم، بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.

سجن المتهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ، وتمكنت من ضبط المتهم، ثم أحيل إلى جهة التحقيق، وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية، وأحيلت القضية التي حملت رقم 3858 لسنة 2018، جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 1737 لسنة 2018، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.