تفاصيل تطوير منطقة «العكرشة» الصناعية في الخانكة.. مشروعات بنية تحتية

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاتفاق على بدء الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إعداد المخطط التفصيلي الذي سيحدد أماكن الخدمات الأساسية وفق الاحتياج الفعلي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية بالخانكة، واقتراح إقامة محطتي معالجة للصرف، فضلا عن استكمال ورفع كفاءة المنطقة القائمة حاليا، لاستيعاب حاجة المنطقة الصناعية وكذلك السكنية، فضلا عن إنشاء 3 شبكات مختلفة لفصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، وكذلك إجراء معالجة أولية للصرف الخطر لبعض الصناعات.

وعقد المحافظ، اليوم، اجتماعا بمقر مبنى المناطق الصناعية بعرب العليقات بالخانكة، لبحث تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية رسمية، تتمتع بكافة خدمات البنية التحتية اللازمة لتصبح منطقة صناعية متكامله الخدمات، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، وذلك بحضور الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني.

البدء في تنمية المنطقة الصناعية بالعكرشة

وتناول الاجتماع، وفق بيان محافظ القليوبية، مناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء في تنمية المنطقة الصناعية بالعكرشة فور انتهاء الدراسات الحالية التى يجريها البنك الدولي، كما تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالبدء في إعداد المخطط التفصيلي الذي سيحدد أماكن الخدمات الأساسية، وفق الاحتياج الفعلي للمنطقة.

وتناول الاجتماع أيضا مقترح إقامة محطتي معالجة للصرف، فضلا عن استكمال ورفع كفاءة المنطقة القائمة حاليا، لاستيعاب حاجة المنطقة الصناعية، وكذلك المنطقة السكنية، كما تم اقتراح إنشاء 3 شبكات مختلفة لفصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، وكذلك اجراء معالجة أولية للصرف الخطر لبعض الصناعات.

معالجة تراكمات الصرف بمصرف البلبيسي

كما تم اقتراح دراسة سبل معالجة تراكمات الصرف بمصرف البلبيسي، كأحد الإجراءات العاجلة لخفض التلوث بالمنطقة، ووجه «الهجان» بسرعة إجراء تدخلات عاجلة للحفاظ على صحة العاملين والسكان بالمنطقة، من خلال قوافل طبية وعلاجية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية وجامعة بنها، مشيرا إلى توفير الدعم الفني اللازم للصناعات القائمة.

وأكد «الهجان»، أن المستهدف من المشروع هو خفض التلوث بالمنطقة في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحديث وتطوير الصناعات بالمنطقة دون نقل الصناعات القائمة إلا بالنسبة للصناعات التي تمثل خطورة داهمة ولا يمكن توفيق أوضاعها حاليا.

ووجه محافظ القليوبية بالبدء في إجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع والسكان بالمنطقة، للوقوف على احتياجاتهم، وكذلك شرح أبعاد المشروع التنموي.

كما تناول الاجتماع أيضا إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية، لتفي باحتياجات المنطقة الصناعية بالكامل، وزيادة طاقات المحطات المجاورة بمنطقة الإسكان الاجتماعي، حيث وجه المحافظ رئيس شركة المياه والصرف الصحي ببحث تدبير الموارد المالية لإنشاء المحطة التي ستصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

وحرص المحافظ علي عقد الاجتماع ميدانيا بالمنطقة الصناعية بحضور كل الأطراف المعنية، للبدء في عمل الدراسات اللازمة لتطوير منطقة العكرشة مكلفا إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الهندسية لشبكات الصرف بسرعة عمل دراسة لإنشاء تلك المشروعات، لتطوير المنطقة وفقا للقرار الجمهوري 555 لسنة 2020 الذي تم صدوره لتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية وأخذها الصفة الرسمية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى المحافظ جولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية العكرشة بمركز ومدينة الخانكة، وذلك لدفع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تبلغ طاقة المحطة 3000 م3 / يوم، ووجه المحافظ المكتب الاستشاري لدراسة إمكانية استخدام المحطة كصرف مختلط صناعي وآدمي في ذات الوقت ، لخدمة المنطقة بجانب المحطات التي تدرس المحافظة إنشائها لحل تلك المشكلة نهائيا.