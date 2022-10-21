تفاصيل تطوير منطقة العكرشة بالقليوبية.. من العشوائية إلى مركز صناعي متكامل

أعلنت محافظة القليوبية، اختيار مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة ضمن المشروعات الخضراء الفائزة على مستوى المحافظة من فئة المشروعات الكبيرة إذ جرى اختيار 6 مشروعات من المحافظة طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لمحاور مسابقة المشروعات الذكية الخضراء تزامنًا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ.

مشروع تطوير العكرشة أعده كل من منال زين العابدين عمر مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القليوبية ومريم حسين ذكي زهرة مهندسة تخطيط عمراني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظه القليوبية.

إعادة استغلال الأراضي بالمنطقة

قالت منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومنسق المشروع لـ «الوطن»، إن الميزة التنافسية للمشروع ضمن المشروعات الخضراء الذكية هي العمل على استغلال المنطقة وتحويلها من عشوائية إلى حضارية على مساحة 74.7 فدان واستغلال الأراضي الفضاء وتنمية الرقعة الزراعية بالمنطقة على مساحة 67.8 فدان.

أضافت «زين العابدين»، أن المشروع يقوم على إمكانية تحقيق تكامل اقتصادي مع المناطق الصناعية المتواجدة بالمنطقة إذ يدعم المشروع المشاركة المجتمعية للجميع من تحويل منطقة العكرشة إلى مركز صناعي استغلالا للقدرات البشرية والمجتمعية لتحويل المنطقة إلى نواة استثمارية لوجستية زراعية وصناعية.

تطوير العكرشة يتوافق مع رؤية مصر 2030

أشارت «زين العابدين» إلى أن المشروع يعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستهدفة وتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية إيكولوجية لتوفير فرصة فعالة لتحقق التنمية صناعية مستدامة للمنطقة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) والاقتصاد الذكي الأخضر الدوار وتوفير فرص العمل المستهدفة لمشروعات القطاعات المختلفة بـ 8290 فرصة عمل.

وأوضحت «زين العابدين»، أن المشروع الأخضر لتطوير العكرشة يهدف إلى خلق فرص العمل في الأنشطة الصناعية والبيئية والتكامل والتعاون الصناعي وتعظيم القدرة التنافسية للأنشطة الصناعية نتيجة التوافق مع المعايير البيئية.

مراحل المشروع والخطة المستقبلية

وكشفت منال زين العابدين منسق المشروع، أن مراحل مشروع تطوير العكرشة كالتالي:

المرحلة الأولى جرى تنفيذها من خلال صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بشأن تخصيص مساحة 494.4 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العكرشة لصالح محافظة القليوبية لاستخدمها في إقامة منطقة صناعية وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها.

المرحلة الثانية، جرى تنفيذها بالتنسيق بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط استخدامات الأراضي على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإشراف الفني على هذه الأرض وإجراء دراسة فنية شاملة لتحديد توجهات التنمية الصناعية والعمرانية التي يمكن اقتراحها في المنطقة لتسريع عملية تنمية المنطقة وتحقيق هدف الدولة المنشود من تنميتها، وقد شملت الدراسة تحديد التداخلات لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة وإعادة تخطيط وتنظيم الأراضي المشغولة بالاستعمالات الصناعية مع تطويرها من خلال تخطيط استخدامات أراضي المنطقة الصناعية بما يتلاءم مع موقعها الاستراتيجي داخل إقليم القاهرة الكبرى بصفة عامة وداخل محافظة القليوبية بصفة خاصة حتى تصبح جاذبه للاستثمارات الصناعية.

وأضافت أن الخطط المستقبلية للمشروع تقوم على تحقيق عناصر التدخل من البنك الدولي لتطوير العكرشة من خلال مخطط التطوير كالتالي:

- إنشاء محطة معالجة صرف صناعي

- تطوير شبكات الصرف الصناعي

- إقامة محطة رفع

- محطة رصد بيئي على مصرف البلبيسي

- تهيئة الإطار المؤسسي وتحديد دور شركاء التنمية في تنفيذ مخطط التطوير