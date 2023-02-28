تصدير 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نشاطاً ملحوظا، وسجل حجم التداول اليوم 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانيها اليوم 12 سفينة، مشيرة إلى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و924 شاحنة، و484 سيارة.

حركة التداول

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات اليوم سجلت 6000 طن بضائع، و477 شاحنة، و454 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و447 شاحنة، و30 سيارة.

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة «أمل»، فيما تغادر السفينتان «دليلة» و«الحرية»، فيما استقبل الميناء أمس السفينة «OB HEART» وثلاث سفن أخرى.

وتابع البيان، بأن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و280 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين «سينا».

كما استقبل ميناء السويس السفينة «SEA WAVE»، وعلي متنها 396 سيارة، بوزن 800 طن، قادمة من جدة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1445 راكبا بموانيها.