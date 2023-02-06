إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هيئة مواني البحر الأحمر أصدرت قرارًا صباح اليوم الإثنين بإغلاق ميناء نويبع البحري.

رياح غربية

أضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة نويبع شهدت هبوب رياح غربية سرعتها تصل إلى أكثر من 15 كيلو متر في الساعة وارتفعت الأمواج لأكثر من مترين، والرطوبة تزيد عن 40% ودرجة الحرارة بلغت صباح الاثنين 13 درجة وتصل في منتصف اليوم إلى 20 درجة.

توقف الأنشطة البحرية

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بجنوب سيناء إخطارا بإغلاق ميناء نويبع البحري وتوقف الأنشطة البحرية بين مينائي نويبع المصري والعقبة الأردني لحين تحسن حالة الطقس.

ووجه اللواء بحري المهندس محمد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة