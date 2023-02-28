«النواب» يواجه «التضامن» بطلبات إحاطة عن أنشطة الوزارة

استهل مجلس النواب جلسته اليوم، بمناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء لوزارة التضامن الاجتماعي ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن توفير نسبة 5% من التعيينات لذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عوامل الحماية والسلامة للمباني الحكومية، وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.

وتتضمن الطلبات، سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحصول على حقوقهم المقررة بالقانون، كما يواجه النواب وزارة التضامن، بطلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.

وتشمل قائمة الطلبات إنشاء وتطوير وحدات الشؤون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، ومعاملة المواطنين في مكاتب التأمينات.